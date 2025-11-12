Unidad en el CCE

Con la novedad de que el organismo cúpula de la iniciativa privada en el país, el Consejo Coordinador Empresarial, ha determinado que su futuro presidente sea el empresario José Medina Mora, quien a mediados de diciembre entrará en relevo de Francisco Cervantes. Y es que luego de que se cerrara el plazo para el registro de postulaciones, se dio cuenta de que el expresidente de la Coparmex quedó como candidato de unidad. “Durante este proceso se registró únicamente la candidatura del doctor José Medina Mora Icaza, quien fue propuesto como candidato de unidad para encabezar el CCE en el próximo periodo institucional”, confirmó ayer el organismo. Nos hacen ver que esa determinación manda el mensaje de que los grandes capitales nacionales han cerrado filas de cara a momentos relevantes, el más relevante, la próxima negociación del T-MEC. Medina Mora ha sido crítico, por ejemplo, de la reforma judicial y la desaparición de los órganos autónomos. Pero también ha estado cercano a los asuntos que lleva la Secretaría de Economía.