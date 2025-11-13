Por cada dos casinos hay una universidad pública

De acuerdo con la data del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, existen cinco mil 256 casinos y otros espacios del tipo, registrados como unidades económicas, una cifra mayor a las dos mil 781 universidades públicas reportadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) al cierre del ciclo escolar 2024-2025.

El contraste en estas cifras ha alimentado el debate público y político sobre las restricciones de los jóvenes a este tipo de negocios o centros de entretenimiento y que su existencia alimenta el acceso de estudiantes a entornos viciados por la criminalidad.

Un análisis del Servicio de Investigación de la Cámara de Diputados atribuyó a los casinos la aparición o incremento de problemáticas de inseguridad, criminalidad y actos delictivos, como el lavado de dinero o la aparición de mafias.

El Tip: Según la Secretaría de Economía, el sector de casinos, loterías y juegos de azar generó más de 164 mil mdp en el 2.o semestre de 2024.

“Estos problemas se asocian a otras problemáticas sociales, como el vicio, la prostitución y el ocio y se relacionan con ciertas problemáticas patológicas de los individuos, como deudas de juego, suicidios, delincuencia común y adicción al juego, formándose fenómenos sociales complejos”, indica.

Actualmente, las entidades que concentran la mayor cantidad de espacios como casinos, loterías y juegos de azar son la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán.

En este contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró ayer que uno de los objetivos del sexenio es incrementar la oferta educativa para evitar que los jóvenes se involucren en actividades ilícitas.

“Además de lo que ya existe, de la Beca Benito Juárez, de los apoyos que se dan, de las Universidades Benito Juárez, de Jóvenes Construyendo el Futuro, queremos construir más escuelas. Y que en la escuela también haya deporte, que haya cultura y que estén cerca de donde viven los jóvenes. Yo pregunto en los mítines: ‘¿Qué es mejor, que los jóvenes estén en la calle o en la escuela?’. Todos, obviamente, contestan: ‘En la escuela’, dijo.