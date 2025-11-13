¿Quién es César Iván Sandoval, el alcalde de San Luis Río Colorado al que EU canceló la visa?

Él es César Iván Sandoval, el alcalde de Sonora

César Iván Sandoval Gámez, actual alcalde de San Luis Río Colorado, se convirtió esta semana en el centro de atención nacional luego de que autoridades de Estados Unidos le retiraran la visa al intentar ingresar por la garita de San Luis, Arizona.

El funcionario fue llevado a revisión secundaria por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que finalmente canceló su documento migratorio.

¿Quién es César Iván Sandoval?

Sandoval Gámez, de 53 años, es militante de Morena y llegó a la presidencia municipal para el periodo 2024-2027, tras encabezar una estructura territorial que operó campañas del partido desde 2018.

Su trayectoria previa estuvo marcada por tareas de coordinación electoral, promoción y logística partidista antes de dar el salto a la contienda municipal.

Su trayectoria y su formación

Es originario de Sonora y cursó estudios en el CONALEP del estado.

Fue coordinador de estructuras de Morena antes de buscar un cargo de elección popular.

Asumió la alcaldía el 16 de septiembre de 2024.

Su administración ha impulsado programas de atención ciudadana y obra pública enfocada en colonias populares.

Está casado con Antonia Montenegro Aragón, presidenta del DIF municipal.

Le retiran su visa en Arizona

El 13 de noviembre de 2025, el alcalde intentó ingresar a Estados Unidos, cuando agentes fronterizos ordenaron detener el vehículo oficial y trasladarlo a inspección.

Durante el proceso, la CBP canceló su visa, lo que le impide volver a cruzar al país vecino.

Sin embargo, el hecho generó impacto político debido a la importancia de la relación transfronteriza para un municipio como San Luis Río Colorado, que mantiene cooperación frecuente con autoridades de Arizona.

El viaje que el alcalde realizaría incluía la firma de un acuerdo ambiental con autoridades estadounidenses. Su imposibilidad de ingresar podría afectar encuentros, proyectos conjuntos y gestiones propias de la frontera.

Aunque el gobierno de Estados Unidos no ha informado públicamente las razones de la cancelación, el caso se suma a otros episodios recientes en los que funcionarios mexicanos han visto restringido su acceso por presuntos incumplimientos, irregularidades o criterios administrativos no detallados.

La situación coloca a Sandoval bajo la lupa pública y plantea interrogantes sobre su relación futura con autoridades estadounidenses, clave para la operación y desarrollo del municipio que encabeza.

