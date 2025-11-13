Revocan visa y esposan a César Iván Sandoval, alcalde de San Luis Río Colorado

EU frena al alcalde de San Luis RC y presuntamente le cancela la visa

El gobierno de Estados Unidos habría revocado la visa del presidente municipal de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval Gámez, de Morena, quien quedó retenido en la garita de San Luis, Arizona, tras ser detenido por agentes de migración.

De acuerdo con los reportes, el alcalde intentaba ingresar a territorio estadounidense, el 13 de noviembre, a bordo de un vehículo oficial.

¿Alcalde de San Luis Río Colorado, perdió su visa de Estados Unidos?

La información disponible señala que, durante una entrevista con agentes de la CBP, estos detuvieron al alcalde al informarle que no tenía permitido ingresar a Estados Unidos.

César Iván Sandoval viajaba en compañia de Paolo Navarro titular del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Sonora, ambos se dirigían presuntamente a una actividad de carácter binacional.

Al llegar al puerto de entrada, agentes fronterizos ordenaron su remisión a una revisión secundaria.

Sin embargo, las autoridades habrían revocado únicamente la visa de Sandoval, luego de detenerlo por intentar cruzar hacia territorio estadounidense.

Según informaron el alcalde se dirigía a Estados Unidos para participar en un encuentro binacional, en el que tenía previsto firmar un acuerdo de colaboración ambiental entre San Luis Río Colorado y Sonora.

Hasta el momento, no ha sido precisado si el alcalde fue liberado posteriormente ni cuáles serían las condiciones de su retorno a México.

Con este incidente, el alcalde de San Luis Río Colorado se suma a la lista de políticos mexicanos a quienes autoridades estadounidenses habrían revocado la visa, impidiendoles así el ingreso a ese país.

La “Lista Marco”, es un presunto registro de funcionarios y exfuncionarios mexicanos cuyas visas habrían sido canceladas por sospechas de actividades irregulares.

La retención del alcalde ocurre en un momento de alta sensibilidad política en la región fronteriza, en la que la cooperación binacional es constante y las relaciones institucionales entre ambos lados del límite territorial juegan un papel central.

Por otro lado, se espera que en las próximas horas autoridades estadounidenses o mexicanas aclaren el estatus del funcionario y los motivos que habrían llevado a la revocación de su visa.

MSL