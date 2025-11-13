SCJN ordena a Elektra pagar más de 34 mmdp

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que Grupo Elektra, debe pagar un crédito fiscal de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2013, además de multas, recargos y actualizaciones.

El Pleno de la SCJN aceptó una reclamación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra la admisión de un amparo promovido por Grupo Elektra, con el que la empresa intentaba revertir la orden de pago emitida por un tribunal administrativo. Con ello, la Corte dejó firme la resolución que obliga al pago total del adeudo.

El proyecto, presentado por el ministro Arístides Guerrero García fue el primero que la nueva integración del Máximo Tribunal resolvió en torno al empresario. En una exposición inusual, el ministro utilizó láminas explicativas para detallar el proceso jurídico y el origen del litigio que se remonta a más de una década.

En su intervención, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que la actual composición del Pleno no debía ser confundida con las decisiones tomadas por la extinta Segunda Sala de la Corte, que en su momento admitió el amparo promovido por Elektra.

La decisión también incluyó la participación de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, a quienes Elektra había intentado recusar bajo el argumento de falta de imparcialidad. No obstante, el Pleno consideró que tales acusaciones “no son objetivas ni comprobadas”, por lo que ambas ministras participaron en la votación.

La resolución marca la primera de siete controversias relacionadas con las deudas fiscales de esta empresa mexicana que la Corte tiene previsto abordar. Minutos después, el Pleno resolvió un segundo caso, también por unanimidad, en el que desechó otro amparo de Elektra y confirmó una segunda deuda por mil 431 millones 466 mil 606 pesos, derivada de créditos fiscales correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

En esta segunda causa, en el amparo 5654/2024, la ministra ponente, Yasmín Esquivel, concluyó que el recurso de revisión de Elektra no cumplía con los requisitos legales, por lo que propuso su desechamiento. En esta votación no participó la ministra Lenia Batres, debido a un impedimento aprobado previamente por la anterior integración de la Corte.

LMCT