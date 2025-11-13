Ante decisión de SCJN, seguiremos defendiendo nuestras causas ante instancias nacionales e internacionales: Grupo Salinas

Grupo Salinas aseguró este jueves que ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que Grupo Elektra debe pagar un crédito fiscal de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2013, seguirá defendiendo sus causas ante instancias nacionales e internacionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que Grupo Elektra, debe pagar un crédito fiscal de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2013, además de multas, recargos y actualizaciones.

“Como ya lo habíamos anticipado, el día de hoy los ministros de la espuria Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestaron el golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho en nuestro país.

“En una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos, desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal para servir a sus intereses, y renunciando a su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos. Así, la ilegítima Corte se confirma como una oficina al servicio del poder político y no de la justicia” sostuvo Grupo Salinas en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Para Grupo Salinas, los ministros “del acordeón” omitieron deliberadamente analizar el fondo jurídico y considerar el evidente acoso político en su contra.

“Entre este grupo de ministros ilegítimos, no hubo un solo cuestionamiento al guion enviado desde Palacio Nacional, confirmando con ello su plena sumisión a quienes los llevaron a la Corte. Es tanto su descaro que ni siquiera abordaron el evidente sesgo dogmático y la dolosa falta de imparcialidad de ministras como Lenia Batres y María Estela Ríos, tripuladas por su resentimiento personal y prejuicio hacia el señor Salinas Pliego.

“Todo esto no es casualidad; lo advertimos hace mucho tiempo: los ministros que tomaron estas decisiones fueron impuestos mediante una reforma judicial autoritaria, cuya farsa electoral -en la que votaron menos del 8 por ciento de los mexicanos- fue diseñada y orquestada por MORENA y el Ejecutivo Federal para eliminar contrapesos, destruir la democracia y controlar por completo al Estado mexicano. Finalmente lo lograron”, se agregó en el comunicado.

“Las resoluciones emitidas en esta instancia nos obliga a acudir a otras vías, incluso en el ámbito internacional, con el propósito de asegurar la plena garantía y protección de nuestros derechos humanos, exigiendo la eliminación de los cobros dobles inconstitucionales y las multas desproporcionadas, y exhibiendo ante los ojos del mundo todas las pruebas de la persecución política sistemática en contra del señor Salinas Pliego y del autoritarismo de la mal llamada Cuarta Transformación”.

Grupo Salinas preciso, de igual forma, que sigue esperando la respuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a sus solicitudes para que cuantifique el monto de sus créditos fiscales, con apego a derecho y a sus propias resoluciones, sin cobros dobles e ilegales.

“Su silencio administrativo y dilación de nuestros procesos solo confirma la consigna y motivación política por parte del gobierno federal”, afirmó.

