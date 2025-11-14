A Noroña ya no le gusta el desorden

Cómo cambia la gente, nos dicen de nuevo entre quienes conocen el acontecer legislativo: el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña ya no es el mismo de antes. Muy atrás quedaron los tiempos en los que se salía del guion para increpar al poder de las maneras más transgresoras que uno se pudiera imaginar. Ahora las cosas son muy diferentes con el legislador, quien quedó ofendidísimo por la forma en la que él, ahora en el poder, fue increpado por un grupo de jóvenes de la Universidad de Guanajuato que le tenían varios reclamos guardados: visitar Palestina y no a damnificados por inundaciones o por sus reiterados ejemplos de pobreza franciscana viajando en clase business o a bordo de un aerotaxi de lujo o por su casa de 12 millones de pesos en Tepoz o... en fin. El caso es que tantas verdades juntas le incomodaron y cuando esos mismos jóvenes le dieron la oportunidad de responder a sus cuestionamientos, pues no quiso porque, dijo, no es correcto que pusieran el desorden y quisieran romper el evento subiéndose al estrado.