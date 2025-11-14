El desvisadero, nuevo capítulo

Cuentan los aires de la frontera norte que el alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, Iván Sandoval, está haciendo todo lo posible por mesurar entre la opinión pública que vivió el oso de su vida cuando intentó cruzar a la ciudad de Yuma, en Arizona, donde, dijo él, era invitado distinguido para firmar un convenio en materia ambiental con la ciudad estadounidense. Resulta que en la garita le dijeron que no importaba que tuviera el pase dorado, ya que su visa había sido revocada. Y lo peor no fue eso, nos dicen que el edil fue retenido y hasta esposado, ¡sí! Aunque parece que el tratamiento que le dieron no fue tomado de mala manera por el presidente municipal, quien después dijo que lo habían tratado muy respetuosamente y que el problema de su trámite era apenas una medida meramente administrativa. ¡Menos mal!