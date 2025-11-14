Gobierno federal y Quintana Roo presentan avances y nuevos accesos en Tulum

La Presidenta de México en enlace con la Gobernadora de QRoo.

La Secretaría de Turismo presentó los avances en materia turística en Tulum, donde se ha reportado la llegada de un millón 328 mil 901 visitantes entre enero y octubre, según informó la titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante la Conferencia del pueblo, Rodríguez Zamora detalló que la mesa de coordinación para el desarrollo turístico del municipio elaboró un proyecto basado en cuatro ejes y más de 128 acciones para este destino turístico.

Explicó que el primero se enfoca en la regulación ordenada de los atractivos turísticos; el segundo, en un manejo urbano y ambiental responsable; el tercero, en el desarrollo y la promoción turística; y el cuarto en el diseño de campañas por un “Tulum más seguro”.

Parte de estas acciones, agregó, incluye la habilitación de accesos al Parque del Jaguar, un destino emblemático de Quintana Roo. “De forma histórica se han aperturado dos nuevos accesos públicos en la zona hotelera”, afirmó, al subrayar que Tulum “nunca había tenido” estas opciones.

La Presidenta de México. ı Foto: Gobierno de México.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, participó de forma remota para invitar a la población a visitar las playas del municipio e informar que se prepara una programación amplia de eventos para el próximo año, que incluirá la participación de artistas nacionales e internacionales.

Lezama destacó que el Parque del Jaguar es “un tesoro natural del Caribe mexicano”, hogar de una amplia diversidad de flora, fauna y especies emblemáticas que requieren protección.

Subrayó que dentro del área se ubican cuatro playas públicas, ya disponibles para locales y visitantes, quienes deberán cumplir con los lineamientos correspondientes por tratarse de un Área Natural Protegida.

Mara Lezama, gobernadora constitucional de Quintana Roo. ı Foto: Gobierno de Quintana Roo.

Finalmente, precisó que el acceso tradicional, solicitado por la comunidad tulumnense, quedó abierto desde hoy y será gratuito. Añadió que este punto contará con dos rutas: una para quienes deseen ir directamente a la playa y otra para quienes opten por ingresar al parque mediante taquilla “para disfrutar de una nueva experiencia”.

