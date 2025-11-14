Pasos en Michoacán

Y fue el Gobierno federal el que vía el Gabinete de Seguridad puso ya los pies en Michoacán para acelerar la implementación de uno de los componentes del plan que se anunció para esa entidad, tras el homicidio de Carlos Manzo: el de la construcción de la paz. El mismo que, nos comentan, en términos de seguridad, fue definido como el sellado de la entidad y la detención de generadores de violencia. De destacar, nos dicen, que en uno de los encuentros encabezados por los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch; Defensa, Ricardo Trevilla, y Marina, Raymundo Morales y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla haya estado presente Grecia Quiroz, viuda del asesinado edil de Uruapan, quien mantiene su reclamo de justicia, pero planteó que esperará un par de meses para ver resultados. García Harfuch sostuvo que “la seguridad de Michoacán es prioridad… y volveremos de manera constante para supervisar y avanzar en la construcción de la paz”.

