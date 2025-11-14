Perdón del Padre Pistolas

Con la novedad de que al padre José Alfredo Gallegos Lara por fin le llegó el arrepentimiento y ayer ofreció disculpas a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García. El cura había amenazado con romperle la mad… a la mandataria para de esa manera expresarle su rechazo a un proyecto hidráulico que favorecerá a cinco municipios. No dura más de 25 segundos el mensaje del cura, nos cuentan, a quien todo mundo ubica por sus expresiones vulgares y misóginas las cuales ocupa incluso a la hora de oficiar misa. El sacerdote se esperó varios días para publicar la disculpa a pesar del repudio social que se ganó y del jalón de orejas que le dio la Conferencia del Episcopado Mexicano. “Soy el señor cura de Chucándiro, Padre Pistolas, y públicamente le pido disculpas, que me perdone la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, porque realmente pues sí se me pasó la mano y yo reconozco mis errores. Y que Dios me los bendiga a todos”, dijo ayer.