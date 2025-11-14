Pues poquito no han ganado

Y fue la Secretaría de Educación Pública la que ayer documentó qué tanto el Gobierno ha cumplido exigencias del magisterio. Para nada es poco, nos dicen, y menos si se considera el escenario presupuestal restringido de los años recientes. Estas cifras contrastan con las expresiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que inició un paro de 48 horas para presionar por más. Cuéntele: decreto presidencial para reducir la edad de jubilación a 55 años, aumento salarial de 10%, 210 millones 750 mil para pago de prima de antigüedad a jubilados, 700 millones para basificación; 5 mil millones para Becas del Bienestar, 794 millones en equipo de cómputo, 706 millones para sillas, mesas, pizarrones…, apoyo de mil 215 pesos para uniformes de 688 mil niños, 2 mil 196 millones del programa La Escuela Es Nuestra, 87.5 millones para un Bachillerato en Tuxtepec, 2 mil 528 millones para hospital del ISSSTE. Pero, nos dicen, la CNTE quiere más. Uf.