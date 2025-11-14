Sin desfiles y sin arte...

La merma que ha ocasionado el crimen organizado en las comunidades de Michoacán se ha hecho presente en todos los ámbitos de la vida. Antier, nos decían, se cancelaba el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en Uruapan; ayer, el alcalde de Sahuayo, Manuel Gálvez, anunció que daba marcha atrás a la presentación de la Orquesta de Cámara de Berlín, programada para el próximo domingo. Lo más lamentable, nos dicen, es que no fue el municipio el que tomó esta decisión, como en el caso de Uruapan, por razones de seguridad. No, esta vez las razones fueron el miedo y la mala proyección que el flagelo de la delincuencia le ha dado a la zona, pues, nos dicen, fue el propio gobierno alemán el que no quiso arriesgar a sus músicos y por eso mandó un aviso a través de su embajada en México “Agradecemos profundamente la comprensión de nuestra ciudadanía, lamentamos los inconvenientes que esta cancelación pueda causar”, dijeron los organizadores. Pos bueno.