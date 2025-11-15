CNTE levanta plantón tras 2 días de protesta

Integrantes de la CNTE, ayer, durante la toma de la caseta en la autopista México-Cuernavaca.

Luego de más de 40 horas de plantón y bloqueos en los accesos a la Cámara de Diputados, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se retiraron de las afueras del recinto legislativo para regresar a sus estados.

La movilización, instalada para exigir atención a sus demandas laborales, provocó que personal administrativo, legisladores y visitantes no pudieran ingresar al recinto, por lo que los diputados fueron convocados a presentarse a sesionar hasta el miércoles de la siguiente semana.

El Dato: En Michoacán, la sección 18 cerró 8 mil escuelas como parte de sus protestas, y amagó con extender la suspensión de clases hasta 72 horas en próximas semanas.

A pesar de retirarse, el magisterio insistió en el amago de boicotear actividades del Mundial de Futbol 2026 si no se cumplen sus demandas.

Además, en el segundo día de su paro de 48 horas, la CNTE realizó marchas y bloqueos en diversos puntos de la Ciudad de México y diversos estados.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, informó que el paro y las protestas fueron convocados por las secciones 9, 10, 11 y 60. Acusó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de incumplir acuerdos con el gremio y de aplicar descuentos salariales a quienes participaron en jornadas de protesta.

El magisterio exige la reinstalación de la mesa de negociación central y la reactivación de mesas tripartitas, tras considerar insuficientes las respuestas oficiales a sus demandas sindicales, como la abrogación de la Ley del ISSSTE.

En la CDMX, tras las manifestaciones del jueves, mantuvieron hasta la tarde su plantón frente al Congreso de la Unión. Además, tomaron las casetas de peaje México-Cuernavaca y México-Puebla, donde permitieron el libre paso de vehículos.

La mañana del viernes, un grupo de profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomó la caseta de peaje de La Venta, en la Autopista del Sol, donde permitió el paso libre a automovilistas, donde se retiraron hasta las 17:00 horas. En tanto, otro grupo se manifestó afuera del Palacio de Gobierno, en Chilpancingo.

En Oaxaca, integrantes de la Sección 22 amanecieron en las casetas de cobro de las autopistas a México y Puerto Escondido, permitiendo el paso libre a los usuarios, mientras otro grupo tomó los accesos de la Terminal de Abastecimiento y Reparto de Pemex, donde también bloquearon de manera intermitente la carretera federal 190, a la altura de Santa Maria El Tule.

En Chiapas, integrantes de la Sección 7 bloquearon el acceso vehícular al aeropuerto Ángel Albino Corzo, en Tuxtla Gutiérrez, afectando a cientos de pasajeros, pese a que las autoridades facilitaron vehículos a los usuarios para que arribaran a tiempo a la terminal aérea.

De igual forma, tomaron las casetas en las carreteras de cuota que comunican a San Cristóbal con Tuxtla Gutiérrez y a Arriaga con Ocozocoautla, por lo que los automovilistas pasaron sin pagar el peaje.