Toma precauciones

Tormenta eléctrica HOY 7 de junio, ¿Qué estados tienen alerta?

El temporal de lluvia se mantiene activo en la mayor parte del país; se recomienda mantenerse informado

Alerta por tormenta eléctrica 7 de junio
Alerta por tormenta eléctrica 7 de junio Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante este fin de semana el temporal de lluvias fuertes a muy fuertes permanecerá activo en el norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México.

El temporal de lluvia también podría estar acompañado de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, lo que podría originar un aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad recudida.

Se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

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En Querétaro, el Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

Se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Tabasco y Campeche.

Mientras que en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Yucatán se pronostican intervalos de chubascos de 2 a 25 milímetros; y lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Quintana Roo.

Estados con aviso de posible tormenta eléctrica

Los estados con aviso de potencial de tormentas, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento fuertes son:

  • Guerrero
  • Jalisco
  • Guanajuato
  • Colima
  • Michoacán
  • Tabasco
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
Aviso de Potencial de Tormentas
Aviso de Potencial de Tormentas ı Foto: SMN

¿Qué es una tormenta eléctrica y cuándo es peligrosa?

Las tormentas eléctricas ocurren cuando se registran descargas violentas de electricidad atmosférica, y esta es visible por medio de rayos o chismas que emiten un resplandor breve y un sonido de trueno.

Estos fenómenos climáticos son peligrosos cuando los rayos se presentan de manera frecuente, acompañados de vientos que superan los 80 kilómetros por hora y de granizo con gran tamaño.

Por tanto, se recomienda a las personas que se encuentren en un lugar con aviso por tormenta eléctrica evitar estar en lugares elevados como cerros y montañas; y apartarse de postes eléctricos o antenas.

Mantenerse alejado de bardas metálicas y no utilizar paraguas con punta de metal, no estar en espacios abiertos, no refugiarse debajo de un árbol, evitar el contacto con el agua; y en caso de refugiarse dentro de un vehículo mantener el motor apagado.

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