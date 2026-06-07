Tormenta eléctrica HOY 7 de junio, ¿Qué estados tienen alerta?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante este fin de semana el temporal de lluvias fuertes a muy fuertes permanecerá activo en el norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México.
El temporal de lluvia también podría estar acompañado de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, lo que podría originar un aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad recudida.
Se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.
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En Querétaro, el Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros.
Se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Tabasco y Campeche.
Mientras que en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Yucatán se pronostican intervalos de chubascos de 2 a 25 milímetros; y lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Quintana Roo.
Estados con aviso de posible tormenta eléctrica
Los estados con aviso de potencial de tormentas, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento fuertes son:
- Guerrero
- Jalisco
- Guanajuato
- Colima
- Michoacán
- Tabasco
- Oaxaca
- Veracruz
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
¿Qué es una tormenta eléctrica y cuándo es peligrosa?
Las tormentas eléctricas ocurren cuando se registran descargas violentas de electricidad atmosférica, y esta es visible por medio de rayos o chismas que emiten un resplandor breve y un sonido de trueno.
Estos fenómenos climáticos son peligrosos cuando los rayos se presentan de manera frecuente, acompañados de vientos que superan los 80 kilómetros por hora y de granizo con gran tamaño.
Por tanto, se recomienda a las personas que se encuentren en un lugar con aviso por tormenta eléctrica evitar estar en lugares elevados como cerros y montañas; y apartarse de postes eléctricos o antenas.
Mantenerse alejado de bardas metálicas y no utilizar paraguas con punta de metal, no estar en espacios abiertos, no refugiarse debajo de un árbol, evitar el contacto con el agua; y en caso de refugiarse dentro de un vehículo mantener el motor apagado.
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