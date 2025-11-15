CNTE se va, pero no se va

Y fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la que, tras concluir su paro de 48 horas, levantó su plantón y sus integrantes volvieron a sus estados. Ah, pero no sólo dejaron el mensaje de que pueden seguir desquiciando la circulación y el peaje en casetas de cobro de autopistas importantes, como lo hicieron ayer, advirtieron que van a volver. Admiten que han estado en mesas de diálogo con el Gobierno federal, pero lo acusan de no resolverles. “Saldremos nuevamente a las calles con mayor fuerza, porque no nos dejan otra opción porque el Gobierno, aunque se dice de puertas abiertas, no nos soluciona”, reclamaron. Por lo pronto prevén otro paro, pero ahora de 72 horas, de acuerdo con lo informado por la Sección 22 de Oaxaca. Y ahí no acaba la cosa porque ya sentenciaron que si no obtienen lo que buscan tras esa nueva protesta entonces darían el siguiente paso, el de boicotear el Mundial.