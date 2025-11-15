FGR destruye más de 1.6 toneladas de cocaína en Acapulco

FGR y Marina incineran más de 1.6 toneladas de cocaína en Acapulco.

La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó más de 1.6 toneladas de cocaína en Acapulco, Guerrero, en un operativo realizado junto con la Secretaría de Marina (Marina).

A través de un comunicado, la FGR informó que se aseguró el estupefaciente mediante trabajos conjuntos con la Marina y otras dependencias federales.

Lo anterior, derivado de una carpeta de investigación por delitos contra la salud en diversas modalidades.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Guerrero, en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), incineró una tonelada 610 kilos 399 gramos de clorhidrato de cocaína, narcótico que fue asegurado como parte de los trabajos coordinados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México”, escribió la FGR en un comunicado.

El narcótico destruido está relacionado con una carpeta de investigación radicada por el delito de contra la salud, en sus distintas modalidades. FGR, en un comunicado



La incineración se llevó a cabo en Acapulco de Juárez, donde el Ministerio Público Federal encabezó la diligencia. En el acto participaron representantes del Órgano Interno de Control, quienes verificaron la identificación, conteo y pesaje del narcótico.

También asistieron elementos de la Marina, personal de la Policía Federal Ministerial y especialistas de la Agencia de Investigación Criminal, incluidos peritos en química y fotografía forense, para documentar el proceso.

No se ha dado más información sobre la procedencia de estos narcóticos, ni si hubo detenidos relacionados con este caso.

am