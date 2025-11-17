Días Festivos 2025: Estos son los días de descanso obligatorio que restan este año

En México existen días de descanso obligatorio para los trabajadores, y esta lista establece que no se labora ninguno de los nueve días que la conforman, y en caso de laborarlos, estos deben ser pagados al triple por el empleador.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, existen 9 días de descanso obligatorio para las y los trabajadores, y estos deben ser pagados como se hace diariamente, aunque no se laboren.

En caso de llegar a un acuerdo con tu empleador de laborar en un día de descanso obligatorio este debe ser pagado al triple, es decir que tu salario diario se multiplica por tres y ese es el pago que corresponde en caso de trabajar alguno de estos días.

Ley Federal del Trabajo ı Foto: Especial

¿Qué días de descanso obligatorio restan este 2025?

Este lunes 17 de noviembre es un día de descanso obligatorio, pues de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se tiene establecido que el tercer lunes de noviembre no se labora debido a que se conmemora el 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana.

Además de este lunes, también queda como día de descanso obligatorio el 25 de diciembre, ya que en esta fecha muchas personas celebran la navidad acompañada de sus familiares o sus seres queridos.

Un día de descanso obligatorio que se cruza con las celebraciones de la temporada decembrina también es el primero de enero, y aunque este día corresponde al 2026, se cruza con la celebración de año nuevo del 31 de diciembre.

ı Foto: Canva

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio anuales?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, estos días se establecen como un descanso obligatorio para las y los trabajadores: