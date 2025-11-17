Distintos mensajes

Y nos hacen ver que en el conjunto de mensajes que se lanzaron desde la 4T sobre la llamada marcha de la Generación Z, aunque comparten la condena a la violencia, hay diferencias. El más frontal y de descalificación ha venido de la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, quien ha acusado que “participaron los mismos de siempre”, que fue empujada por la oposición, que estuvieron Belaunzarán y Acosta Naranjo, que no había jóvenes, que la participación fue de 17 mil personas, que hubo millones de bots en las redes y que promovió la marcha la derecha internacional. Otra voz fue la del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que toda manifestación está garantizada por la Constitución, por lo cual no tiene razón de ser la violencia. También refirió: “Ahí están las urnas, ahí esta la vía electoral, la vía pacífica para expresar nuestra inconformidad social o inconformidad política”, antes de cerrar filas con la Presidenta de la República.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Redadas masivas no paran