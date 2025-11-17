INCan fortalece la detección temprana de cáncer de pulmón con el programa DETECTO

En Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón

El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) reforzó su compromiso en la lucha contra el cáncer de pulmón mediante el programa DETECTO, una estrategia gratuita destinada a identificar la enfermedad en etapas tempranas.

La institución destacó la relevancia de esta iniciativa en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, conmemorado cada 17 de noviembre.

De acuerdo con la neumóloga Marisol Arroyo Hernández, adscrita a la Unidad Funcional de Oncología Torácica del INCan, el cáncer de pulmón continúa siendo la neoplasia más letal tanto en México como en el resto del mundo. Sin embargo, señaló que la prevención y el diagnóstico oportuno permiten modificar significativamente el pronóstico de los pacientes.

El Programa de Detección Oportuna de Cáncer de Pulmón (DETECTO) opera mediante tomografías de baja dosis, un estudio seguro que permite localizar lesiones pulmonares en personas con alto riesgo. Este servicio se dirige a adultos de entre 50 y 75 años que cumplan con criterios clínicos específicos.

#BlogSalud 🩺



Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, recordamos la importancia de detectar esta enfermedad a tiempo.



El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) refuerza este compromiso con DETECTO, una iniciativa gratuita dirigida a la población, con… pic.twitter.com/3jrtc7OAgy — SALUD México (@SSalud_mx) November 17, 2025

Antes de realizar el tamizaje, cada persona recibe una valoración médica para determinar su elegibilidad. El procedimiento es rápido, no invasivo y pensado para aumentar las posibilidades de una intervención temprana.

Desde su implementación en 2021, DETECTO ha valorado a más de mil 400 personas; de ellas, el 48% cumplió los criterios para someterse a la tomografía. Arroyo Hernández subrayó que esta tecnología ha reducido la mortalidad por cáncer de pulmón hasta en 95% en pacientes diagnosticados en fases iniciales, demostrando su impacto en la historia natural de la enfermedad.

Las valoraciones se realizan de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas en las instalaciones del INCan o mediante el teléfono 55 8975 9755. La especialista hizo un llamado a la población a priorizar la prevención: “Detectar a tiempo no solo salva vidas, también reduce costos y mejora la calidad de vida de los pacientes”, expresó.

17 de noviembre | Día Mundial de la Lucha contra el #CáncerDePulmón 🫁



El cáncer de pulmón puede presentar síntomas leves que suelen confundirse con otros problemas respiratorios.



La tos persistente, dificultad para respirar, pérdida de peso sin causa aparente o infecciones… pic.twitter.com/3sDBBqPoDZ — SALUD México (@SSalud_mx) November 17, 2025

LMCT