Ley contra extorsión, prioridad

Y nos cuentan que esta semana, una vez que termine el megapuente que se dieron, los senadores tendrán entre sus prioridades aprobar la ley contra la extorsión. Se prevé, de acuerdo con lo que anticipó la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, que se aumentarán las penas, se mejorará el tema de la reparación del daño —se considera utilizar recursos provenientes de la extinción de dominio para la restitución de derechos de las víctimas— y se fortalecerá la coordinación entre autoridades. Entre quienes conocen del quehacer legislativo en la llamada casa del federalismo, nos dicen que esos ajustes implicarán modificar la minuta que envió la Cámara de Diputados. Es un tema que no puede demorar, nos comentan, dado el hecho de que es un delito que en los últimos años ha ido inconteniblemente al alza.