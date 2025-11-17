Marina detiene a 9 tras choque entre bandos

Elementos de la Secretaría de Marina en custodia de cuatro de los nueve detenidos junto con el arsenal, ayer en Culiacán, Sinaloa.

Tras recibir un reporte sobre un presunto enfrentamiento en el poblado El Guasimal, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) desplegaron un operativo terrestre que derivó en la detención de nueve civiles armados y el aseguramiento de armamento, municiones, cargadores, equipo táctico y un vehículo con blindaje artesanal, conocido como “monstruo”.

Entre ellos se encuentra un ciudadano francés identificado como Ogelian Fabio “N.” Los otros detenidos fueron registrados como Gilberto “N.”, José Alberto “N.”, Thomas “N.”, Jesús Manuel “N.”, Jesús Esteban “N.”, Jesús Alberto “N.”, Christian Alexis “N.” y José Adolfo “N.”

El Dato: Siete de los detenidos por la Semar son presuntos integrantes de la facción de Los Mayos que operaban bajo las órdenes de Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco.

La Fiscalía General del Estado confirmó que en la zona del enfrentamiento se localizaron cinco personas sin vida. De acuerdo con la dependencia federal, personal naval realizó recorridos de vigilancia en los poblados de El Guasimal, La Noria, Mezquitita, Agua Blanca, El Pozo y las brechas que conectan a estas comunidades, con el objetivo de inhibir actividades de grupos delictivos y ubicar a posibles responsables de hechos violentos.

Pobladores informaron a la Marina que antes de su llegada se había producido un enfrentamiento entre Los Mayos y Los Chapitos, lo que derivó en recorridos adicionales que culminaron en la detención del grupo armado en El Pozo.

De acuerdo con el reporte oficial, al continuar los patrullajes en la zona y arribar a la comunidad de El Pozo, los marinos aseguraron un vehículo con blindaje, equipado con una torreta artesanal, además de equipo táctico, cargadores, municiones y material presuntamente utilizado para la elaboración de artefactos explosivos improvisados.

Al ampliar los recorridos dentro del poblado, personal de la Semar localizó a varias personas armadas en el cementerio de la comunidad, por lo que procedieron a su detención. Siete hombres fueron detenidos en el sitio; tres de ellos presentaban heridas aparentemente provocadas por proyectil de arma de fuego, derivadas del enfrentamiento reportado previamente por los habitantes.

En el lugar se aseguró una camioneta Dodge RAM-1500 color gris con blindaje y torreta artesanal, cuatro fusiles AK-47 cal. 7.62 mm; una ametralladora M60 cal. 7,62 mm; un fusil M4 cal. 5.56 mm; 13 niples galvanizados sin carga, para elaboración de artefactos explosivos improvisados; siete cargadores para AK-47 abastecidos; cuatro cargadores para fusil M4 abastecidos y 115 cartuchos cal. 5.56 mm a granel; 400 cartuchos cal. 7.62mm a granel.

Los detenidos, el armamento y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, la cual continuará con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades federales y estatales reiteraron que estas acciones forman parte del compromiso para garantizar la seguridad de la población sinaloense, y exhortaron a la ciudadanía a realizar reportes al 911 en caso de emergencia y al 089 para denuncias anónimas.