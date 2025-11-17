Nombramiento en Michoacán

Con la novedad de que fue designado un funcionario cercano al titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch, al mando de la Policía de Michoacán. Se trata de José Antonio Cruz Medina, quien llega como parte de las acciones de respuesta ante la crisis provocada por el asesinato del alcalde de Uruapan. Apenas en agosto pasado, el nuevo funcionario había sido designado fiscal coordinador de la fiscalía estatal, institución que destacó la relación que hay con uno de los secretarios clave del Gabinete de Seguridad federal. “José Antonio Cruz Medina, cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, llega al cargo con una sólida trayectoria. Fue recientemente subsecretario de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán”, resaltó la fiscalía el 18 de agosto. El nombramiento, nos comentan, manda el mensaje de que rápido se están dando pasos para aterrizar el componente de seguridad del Plan Michoacán.