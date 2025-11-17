Nueva convocatoria Z, pero…

Así que que “se repite la marcha”. Y es que pasaron sólo unas horas para que desde la cuenta en redes llamada Generación Z México se lanzara una nueva convocatoria a manifestarse, ahora el próximo jueves 20 de noviembre, fecha que coincide con el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Nos cuentan que ya simpatizantes del colectivo han expresado en redes sociales su preocupación por la coincidencia con los eventos oficiales que se realizan ese día y por la premura con la que se organiza la nueva movilización. Algunas voces advierten que la presencia de autoridades y Fuerzas Federales podría tensar el ambiente. Habrá que ver cuál será la reacción de las autoridades locales y federales ante la posibilidad de esta convocatoria. Por lo pronto, ayer mismo se anunció que la valla metálica de casi cuatro metros de altura que fue colocada para resguardar Palacio Nacional de la marcha del sábado, fue retirada esa misma noche. Pendientes.

