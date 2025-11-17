Redadas masivas no paran

Y son los paisanos que viven en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, los que se encuentran aterrados y a la expectativa ante el inicio de redadas masivas por parte del ICE que comenzaron el fin de semana pasado. El despliegue de esas fuerzas se da, según información oficial, ante el repunte de víctimas de delitos presuntamente cometidos por migrantes indocumentados, señalamiento que no forzosamente es cierto y que ya se empleó, nos comentan, en detenciones realizadas en Chicago y en otras ciudades conocidas como santuario en Estados Unidos. Es conocido que la principal población migrante de esa ciudad procede de México, aunque también de otras naciones centroamericanas. En las acciones que acaban de iniciar se ha informado que los agentes han hecho acto de presencia en iglesias y complejos de departamentos. Ahí el dato.