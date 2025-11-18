Alito ofrece asistencia legal a detenidos en movimiento

Se le complica más a Alito: ahora 15 exgobernadores reclaman su salida





El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, instruyó a la Secretaría Jurídica del partido político a que respalde legalmente a los jóvenes que fueron detenidos por la policía capitalina durante la movilización de la llamada Generación Z, ocurrida el sábado 15 de noviembre.

“He dado la instrucción para que todo el equipo de la Secretaría Jurídica del PRI nacional se ponga al servicio de las familias de los jóvenes estudiantes que están siendo detenidos por el narcogobierno de Morena”, aseguró el dirigente en su cuenta de red social X.

El senador aseveró que estos jóvenes contarán “con el respaldo total de nuestros expertos para sumar esfuerzos y acompañar legalmente este proceso, con el objetivo de lograr su liberación”.

7 jóvenes manifestantes fueron trasladados al Reclusorio Norte este lunes

También tendrán el apoyo de todos los abogados de los legisladores de esta fracción parlamentaria en el Senado y en el Congreso de la Unión. “Todos ofrecerán asesoría legal gratuita”, indicó.

Para contar con este apoyo, las familias pueden comunicarse a los teléfonos (55) 5729 9600 y (55) 5541 9100 para ser atendidas o acudir directamente a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, cerca del metro Buenavista.

Desde la mañana de este lunes, familiares de jóvenes detenidos durante la marcha estuvieron al pendiente de su estatus legal, en la coordinación territorial CUH-1, en la colonia San Simón Tolnahuac, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Fue hasta el mediodía que siete jóvenes fueron trasladados de este punto hacia el Reclusorio Norte, en medio de gritos y consignas como “No son criminales, son estudiantes”.

En el centro penitenciario se prevé que tengan una audiencia de control para determinar su situación jurídica. Las acusaciones son diferenciadas, algunos tienen señalamientos por robo o lesiones y otros por tentativa de homicidio. A partir de estos delitos se podría determinar su libertad o su vinculación a proceso.