Defensa conmemora 80 aniversario del retorno del Escuadrón 201 en México

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, encabezó este lunes la conmemoración del 80 aniversario del retorno del Escuadrón 201, conocido como la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, en el Monumento a las Águilas Caídas, en la primera sección del Bosque de Chapultepec.

Durante el evento, Ramón Carmona Landa, titular de la Fuerza Aérea Mexicana, recordó la labor de este escuadrón durante la Segunda Guerra Mundial y subrayó que sus acciones siguen siendo una fuente de inspiración para las nuevas generaciones, especialmente para quienes forman parte de las Fuerzas Armadas.

Como parte de la ceremonia, el secretario Trevilla Trejo encabezó la entrega de una ofrenda floral para honrar la memoria de estos héroes aéreos. Asimismo, elementos de las Fuerzas Armadas realizaron una demostración de disparo de salva, en reconocimiento a la valentía y entrega del Escuadrón 201.

▶ #Vídeo | Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, encabeza la conmemoración del 80 aniversario del retorno del Escuadrón 201, de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana.

¿Quiénes son el Escuadrón 201?

El Escuadrón 201, conocido por su participación en misiones aéreas en Filipinas junto a las fuerzas aliadas, dejó un legado histórico que hoy se recuerda con orgullo.

Esta fue una unidad única que participó en la Segunda Guerra Mundial, compuesta por 30 pilotos y 300 hombres de apoyo.

La conmemoración del 80 aniversario resalta no solo su valor y disciplina, sino también el papel que México desempeñó en la Segunda Guerra Mundial, sirviendo como ejemplo de patriotismo y compromiso para las futuras generaciones.

Integrantes del Escuadrón 201 posan frente a uno de sus aviones, en una foto de archivo. ı Foto: larazondemexico

