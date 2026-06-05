Caso de Jeshua Cisneros: Alpura da postura sobre qué pasó con videos de vigilancia

La empresa Alpura fijó su postura sobre el caso de Jeshua Cisneros Lechuga, joven desaparecido desde el 13 de noviembre de 2025 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, luego de que en redes sociales se intensificaran los cuestionamientos sobre las grabaciones de videovigilancia ubicadas en la zona donde fue visto por última vez.

El pronunciamiento se dio después de que Karla Lechuga, madre del joven, impulsara una campaña en redes sociales para pedir apoyo en la búsqueda de su hijo y denunciar que presuntamente no se habrían proporcionado grabaciones que podrían ayudar a reconstruir sus últimos movimientos. La iniciativa fue replicada por usuarios que exigieron mayores avances en la investigación.

Ante ello, Alpura aseguró mediante un comunicado que desde el inicio de la investigación ha mantenido colaboración con las autoridades encargadas del caso y rechazó haber obstaculizado cualquier diligencia relacionada con la desaparición del joven.

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La compañía explicó que puso a disposición de las autoridades su centro de monitoreo para que pudieran verificar directamente las condiciones de funcionamiento del sistema de videovigilancia. Además, sostuvo que la información relacionada con dicho sistema fue compartida tanto con las instancias investigadoras como con la familia desde las primeras etapas de la búsqueda.

“Desde el primer momento la empresa ha colaborado de manera abierta con las autoridades competentes”, señaló la firma en su posicionamiento público, donde también reiteró su disposición para continuar participando en cualquier acción que contribuya a la localización de Jeshua.

Alpura agregó que ha actuado con respeto y sensibilidad hacia la familia y las personas cercanas al joven desaparecido, al tiempo que manifestó su confianza en el trabajo de las autoridades responsables de la investigación.

La controversia en torno a las grabaciones surgió debido a que el último trayecto conocido de Jeshua transcurrió por la zona industrial de Cuamatla, cercana a la autopista México-Querétaro, donde se ubican diversas empresas. Familiares han señalado durante meses que la revisión de cámaras privadas podría aportar información sobre qué ocurrió después de que se perdiera su rastro.

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de videos obtenidos durante la investigación, Jeshua salió de la casa de un amigo en la colonia Jardines de la Hacienda y emprendió el camino a pie hacia su domicilio debido a la falta de transporte público. Las últimas imágenes conocidas lo muestran avanzando hacia la zona industrial de Cuamatla, donde desaparece todo registro de sus movimientos.

Mientras la familia continúa exigiendo respuestas, las autoridades mantienen abiertas las labores de búsqueda. El gobierno de Cuautitlán Izcalli informó previamente que se han realizado más de 140 acciones relacionadas con la localización del joven, incluyendo búsquedas de campo, solicitudes de información y entrega de videos para las investigaciones correspondientes.

A más de seis meses de la desaparición de Jeshua Cisneros, el caso permanece sin resolverse y la exigencia de su familia sigue siendo la misma: que se agoten todas las líneas de investigación y se esclarezca qué ocurrió durante los últimos minutos en los que fue visto con vida.

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MSL