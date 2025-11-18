Con la novedad de que el actor y político mexicano Eduardo Verástegui se proclamó como el más ultra de los ultras, en una entrevista con el medio Latinus, en la que, nos comentan, quiso dejar claro que no sólo simpatiza con los principios de la ultraderecha, sino que se asume como el más ultraderechista. Y pues resulta que para dar un ejemplo, se puso del lado de los que creen que una incursión militar estadounidense, con su mentor Donald Trump al frente, sería lo mejor para combatir al narco. “Puede ayudar muchísimo a que las cosas se ordenen con más rapidez en México”, dijo. Ya entrado en gastos, Verástegui aprovechó para darle un raspón a la 4T y en especial al secretario de Morena, Andy López Beltrán, a quien, dijo, “EU no lo ve (como presidenciable) en 2030”, sino que “lo ve en la cárcel”. Ahora que las corrientes de derecha están tomando impulso en varios países, todo parece indicar que sigue teniendo en la cabeza el 2030 y que va con todo contra la 4T.