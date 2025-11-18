Grecia rechaza la violencia

Nos comentan que la nueva alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, le puso un tache a los actos violentos que se suscitaron el fin de semana, durante las movilizaciones de la Generación Z en las que, entre otras cuestiones, reclamaron a las autoridades por el asesinato del edil y esposo de Grecia, Carlos Manzo. Antes, la presidenta municipal ya se había distanciado de estas manifestaciones, al rechazar unirse a la protesta que se dio en la Ciudad de México y aclarar que el Movimiento del Sombrero, que fundó su marido, no está detrás de la convocatoria. Ahora, tras el número de detenciones, enfrentamientos, incluso insultos por parte de los participantes de la reciente marcha, Quiroz volvió a levantar el índice: “Nuestro movimiento se ha caracterizado por ser de esta manera. Nosotros personalmente hemos hecho manifestaciones, pero siempre y cuando sin afectar a terceras personas”, dijo.