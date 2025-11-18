Oportuna precisión

De tomarse en cuenta, nos dicen, la respuesta de la embajada de Estados Unidos en México, luego de los dichos del Presidente Donald Trump sobre posibles ataques de EU en México a objetivos del crimen organizado. Y es que ayer el republicano puso a más de uno los pelos de punta al expresar en una rueda de prensa en la Casa Blanca su disposición a recurrir a ese mecanismo de lucha contra el tráfico de drogas a su país. Sin embargo, desde la cuenta de la representación estadounidense en nuestro país, a cargo del embajador Ronald Johnson, un breve mensaje moderó la situación: “Sucederá si lo solicitan”. Y es que el mensaje viene acompañado de las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien dijo: “No vamos a tomar una medida unilateral ni enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, con inteligencia y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirlo”. Uuuuf.