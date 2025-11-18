Y ahora, paros

Y aguas que las manifestaciones, bloqueos y paros no se han relajado. Y es que, nos dicen, ahora transportistas llamaron a una jornada de brazos caídos en todo el país, el próximo 24 de noviembre. Ésa fue la convocatoria del presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez, quien dijo que esta vez la demanda a recalcar es la inseguridad que padece el gremio. Su llamado es a que los hombres-camión no salgan a carreteras ese día, lo cual, nos anticipan, generará un impacto importante en el traslado de personas y mercancías. El jurídico de esa organización, Álvaro Martínez, ha señalado también que su movimiento no es sólo para los transportistas, pues ha dado cuenta de que también agricultores se manifiestan contra “la persecución y mala paga de sus productos”. Parece que el mes revolucionario acabará muy intenso en protestas, porque habría que agregar a la que fue convocada por la llamada Generación Z. Por lo pronto, pendientes.