Cae en España primera “franquicia” del CJNG

Tras un año de investigaciones, las policías de España, Países Bajos y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) desarticularon “la oficina en España” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una “franquicia” que el grupo criminal mexicano usaba para distribuir cocaína y metanfetamina en Europa.

La operación incluyó la detención de 20 personas, cuatro mexicanos entre ellos, y dos objetivos “prioritarios” de la DEA: uno de nacionalidad italiana y otro colombiano; las autoridades también hallaron conexiones con “miembros de la Camorra italiana que se dedicaban a la distribución internacional”.

El Dato: Los investigadores creen que la organización acababa de reactivar su estructura para recibir un nuevo cargamento de droga cuando se llevó a cabo el operativo.

Según las investigaciones, este operativo a gran escala frustró el primer intento de establecer una sede del CJNG en España. Las pesquisas encontraron que los arrestados introducían grandes volúmenes de droga oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje. La droga viajaba desde Sudamérica en contenedores y después se distribuía por España e Italia.

Entre los implicados hay un empresario español que prestaba sus sociedades para dar cobertura legal a los envíos de maquinaria y que también colaboraba en las labores de blanqueo del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Parte de ese blanqueo, señalan los reportes, se hacía con lingotes de plata, donde se camuflaba la mercancía ilegal; de acuerdo con la Policía Nacional de España, se intervinieron más de 70 kilos de este metal, valorado en unos mil 500 euros el kilo. Entre los objetos incautados hay monedas de colección.

Los mexicanos detenidos durante la llamada Operación Oyamel solían usar boinas del estilo de la serie de gánsteres “Peaky Blinders”; incluso actuaban como los personajes.

En total, los agentes incautaron mil 870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, tres armas cortas de fuego y 15 vehículos, además de 275 mil euros en efectivo. Los comisarios destacaron más elementos que hacen peculiar la investigación, como el hecho de que los criminales marcaban la droga con dos logos, 007 y dibujos del juego de Monopoly o el Tío Gilito, el personaje animado más rico de la historia. Se presume que este marcado permitía tener una mayor trazabilidad de la droga.

El desmantelamiento de “la oficina” europea del CJNG se dio después de que agentes de los países implicados comprobaron que se introducía cocaína en maquinaria industrial y que para esa actividad se aprovechaban los negocios de un empresario español “al servicio del cártel”.

Cuando la droga llegaba a España, se almacenaba en fincas de la sierra de Madrid; desde ahí salía en compartimientos ocultos de vehículos hacia el interior de España. Para el transporte internacional, la organización contaba con otras fincas en Toledo, donde se recibía la maquinaria industrial con la droga oculta y se enviaba de esta misma forma hasta Italia.

De acuerdo con las autoridades, la red operaba mediante una estructura compartimentada que le permitía mover droga y recursos sin que todos sus integrantes conocieran el funcionamiento completo de la organización.

El Ministerio del Interior de España informó que la fase operativa de la investigación se desarrolló en dos etapas: la primera, dirigida a la detención del núcleo de operaciones, y la segunda, enfocada en los puntos clave de distribución en las provincias de Valencia y el País Vasco.

Las detenciones se realizaron en Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo, y 15 de los 20 arrestados fueron enviados a prisión provisional.

Al momento de ejecutar el operativo y en coordinación con autoridades de Países Bajos, se interceptó un cargamento procedente de Costa Rica con droga oculta en maquinaria industrial dentro de un contenedor marítimo, lo que confirmó la ruta de entrada utilizada por la organización criminal.

Las autoridades señalaron que, aunque la investigación permanece abierta, el operativo debilitó de manera significativa la estructura que facilitaba la entrada de estupefacientes procedentes de América hacia Europa.