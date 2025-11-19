‘Corte de los acordeones’ frena recursos para atención integral a víctimas: PAN

El PAN lamentó que la “nueva Corte” o “Corte de los acordeones”, le haya dado la espalda, una vez más, a las víctimas de delitos al negarles más recursos para una atención integral y reparación del daño efectiva.

“De nueva cuenta, lamentamos que la nueva Corte, aquella de los acordeones, actúe como defensor de oficio del Gobierno y no se encuentre del lado de los ciudadanos como debiera ser luego del juramento”.

Daniel Chimal García, diputado federal del PAN, manifestó que las y los ministros apegados al oficialismo, han traicionado a las víctimas porque rechazan más apoyos económicos a este grupo.

“Los ministros del bienestar se negaron a obligar a que el Congreso de la Unión concediera un porcentaje anual del Presupuesto para quienes han sufrido los efectos de un delito, a través de la Comisión Ejecutiva”.

El diputado panista Daniel Chimal, en sesión de la Cámara de Diputados, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Chimal explicó que han traicionado el dolor de las víctimas, de garantizar los recursos mínimos y esenciales para la reparación del daño a las víctimas de los estragos de los abrazos y no balazos del sexenio de Morena anterior.

El panista adelantó que el PAN mantendrá su lucha por brindar más apoyos a las víctimas no solo en los momentos de presupuesto, sino de manera periódica.

“Los nuevos ministros de los acordeones no tienen el tamaño ni perfil para el cargo, su labor es buscar que la justicia sancione conductas indebidas y reparen el daño con la garantía de no repetición”.

El legislador PAN, dijo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá conformarse con los recursos derivados de la venta de los bienes decomisados, suma que puede resultar variable e incierta.

“No hay recursos que alcancen, pero mientras el partido del cártel de Morena no quiera priorizar la agenda de las víctimas, seguirá el tema de impunidad al cien por ciento”.

Sesión de la SCJN el jueves 13 de noviembre. ı Foto: Especial.

