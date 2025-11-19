PAN pide incluir la seguridad en T-MEC

El diputado migrante Ernesto Sánchez, del Partido Acción Nacional, dijo a La Razón que es necesario que, para generar mayor seguridad en México, este tema debe estar en algún apartado del Tratado México, EU, Canadá. “Hoy el Gobierno mexicano debería de poner el tema de seguridad en la revisión del tratado de libre comercio para poder hablar de un tratado de seguridad.”

En este sentido, opinó que se debe tomar en cuenta lo que dijo el presidente Donald Trump, que “lo que pasó en la Ciudad de México se tiene que atender y si se necesita cooperación para generar mayor seguridad en México se hará”.

También enfatizó que es necesario que México “pueda cooperar con Estados Unidos de la mano y entender que el problema de la inseguridad que pasa en México; también se puede atender si colaboramos con inteligencia con los Estados Unidos y no con la confrontación como tristemente hoy se ha llevado la relación”.

Además, reconoció el “éxito de la marcha de las y los jóvenes de la generación Z, del movimiento del sombrero y de muchos mexicanos y mexicanas que están hasta la ma…”.

Señaló que la gente está en un hartazgo “de que no exista seguridad en este país, los gritos se escucharon, las exigencias se escucharon en la comunidad internacional, medios de distintos países lo cubrieron y han puesto a México una vez más en el foco por la negligencia del gobierno de la cuarta transformación y por supuesto que en los Estados Unidos se volteó a ver.”

