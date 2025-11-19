Pepín liga desaparecidos a parranda y llueve crítica

José Ramiro Pepín López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, desató una ola de críticas luego de afirmar que muchas personas reportadas como desaparecidas en el estado “andan de parranda” y después regresan sin avisar a la Fiscalía General del Estado (FGE) y dejan la investigación abierta.

Estas declaraciones se dieron durante su comparecencia ante el Congreso estatal en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno de Javier May Rodríguez, cuando legisladores lo cuestionaron sobre la variación en las cifras oficiales de personas no localizadas.

El secretario explicó que los reportes pueden “inflarse” porque los familiares presentan la denuncia al perder contacto con un ser querido, aunque muchas de estas ausencias son voluntarias y las personas regresan sin notificar a la autoridad, y mantienen abierto el expediente.

De acuerdo con sus cifras, Tabasco registra actualmente cuatro mil 807 personas desaparecidas, un número que incluye casos de administraciones pasadas. El funcionario estatal aseguró que se han implementado acciones de búsqueda para localizar a varios de los reportados, sin precisar cuántos de éstos corresponden a ausencias voluntarias.

8 Ranchos adquirió Ramiro López durante sexenio de AMLO

A la controversia por sus declaraciones se suman señalamientos sobre su patrimonio, que incluye ocho ranchos adquiridos durante el sexenio de su hermano y 694 cabezas de ganado valuadas en 10.4 millones de pesos, hechos que cuestionan su enriquecimiento.

Tras sus comentarios, usuarios en redes sociales criticaron las declaraciones del funcionario estatal y señalaron que trivializan la situación que cientos de familias viven al buscar a sus seres queridos en Tabasco y en todo el país en lo que es considerada una tragedia nacional.