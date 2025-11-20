“Ahora se quedan”

El que subió el tono por el caso de las personas que ocasionaron daños y protagonizaron actos violentos en Guadalajara por la llamada marcha de la Generación Z fue el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. “Aquí se van a quedar”, dijo el mandatario estatal a los 40 detenidos. Indicó que ya se tienen videos del ingreso de camiones, uno de los cuales venía de otro estado y en el que viajaban los manifestantes. Incluso dijo que entre estos 17 ya identificados como de alta peligrosidad, están quienes ocasionaron daños al Palacio de Gobierno. De acuerdo con el emecista, las penas por los delitos que se pueden imputar —daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos— van de tres a los 10 años de cárcel. “¿Querían venir a ocasionar desmanes? Ahora se van a quedar”, advirtió. Y aclaró también que en su gobierno “no vamos a permitir que se libere a esta bola de delincuentes pagados, porros…”