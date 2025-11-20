El exdirector de la CFE, Alfredo Elias Ayub falleció a los 75 años de edad este miércoles, y algunos expresidentes y la Comisión enviaron sus condolencias a sus familiares y reconocieron el trabajo del empresario.

Alfredo Elias Ayub fue director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde 1999 hasta 2011, y falleció este miércoles a los 75 años de edad, lo que fue confirmado por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Asimismo, el expresidente Vicente Fox y la CFE emitieron mensajes por medio de redes sociales, en los que reconocían el trabajo del empresario y enviaban sus condolencias a la familia de Elias Ayub.

La Comisión Federal de Electricidad lamenta profundamente el fallecimiento del Ing. Alfredo Elías Ayub, exdirector general de nuestra empresa, respetado y apreciado por su amplia trayectoria y compromiso con el sector eléctrico nacional.



Hasta el momento la familia de Alfredo Elias Ayub no ha dado información sobre la causa de su muerte, pero se cree que esta podría tener relación con la enfermedad crónicodegenerativa que padecía, misma que lo orilló a dejar su cargo en la CFE.

¿Alfredo Elias Ayub y Arturo Elias Ayub son familia?

Alfredo Elias Ayub nació en 1950 en la Ciudad de México, y estudió Ingeniería Civil en la Universidad Anáhuac, posteriormente cursó una maestría en Administración de Empresas en Harard, y en ambas recibió reconocimientos por su desempeño.

Además de haber sido director de la CFE, también fue director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac, y fue director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Alfredo Elías Ayub era hermano mayor de Arturo Elias Ayub, quien es director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil y director general de Fundación Telmex, Telcel, UNO TV y Claro Sports.

Aunque hasta el momento Arturo Elias Ayub no se ha pronunciado respecto al fallecimiento de su hermano, en el portal de una de las empresas que dirige reconociero la trayectoria de Alfredo Elias Ayub.

Alfredo Elias Ayub fue coordinador ejecutivo de desarrollo urbano en el Estado de México, presidente de Fundación México en Harvard y estuvo activo en los negocios inmobiliarios de su familia.

También trabajó como coordinador de Asesores del Secretario en la Secretaría de Energía, Minas e Indurtria Paraestatal, y la Subsecretaría de Energía, y su labor también fue reconocida en la Cámara de Diputados.

“Dentro de sus principales proyectos, convocó a los principales participantes en el sector para establecer un programa de inversiones de largo plazo tanto en PEMEX como en CFE y tener mayor consenso en materia de planeación en el sector energético.” se lee en la semblanza de la Cámara de Diputados.