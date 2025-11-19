Fallece a los 75 años Alfredo Elías Ayub, exdirector de la CFE.

Alfredo Elías Ayub, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), falleció a los 75 años de edad, así lo informó el expresidente de México, Felipe Calderón.

“Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo”, escribió el exmandatario.

Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a ⁦⁦⁦@arturoelias⁩. pic.twitter.com/OJArEHp7B5 — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) November 20, 2025

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la muerte del exservidor público.

TE RECOMENDAMOS: México y EU colaboran Bloquean a 10 personas y 9 empresas ligadas a red internacional de narcotráfico

Ante la partida de Alfredo Elías Ayub, la clase política ya ha comenzado a pronunciarse en las redes sociales lamentando el fallecimiento y resaltando su compromiso con el país.

“Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a ⁦⁦⁦Arturo Elías Ayub": Felipe Calderón

“Extraordinaria persona, un gran mexicano y ejemplar servidor público”: Javier Lozano

¿Quién fue Alfredo Elías Ayub, exdirector de la CFE?

Alfredo Elías Ayub nació en la Ciudad de México el 13 de enero de 1950. A lo largo de su vida desempeñó distintos cargos en el ámbito público como en la iniciativa privada.

Estudió Ingeniería Civil, en la Universidad Anáhuac, donde obtuvo una mención honorifica. También realizó una maestría en Administración de Empresas, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.

Alfredo Elías Ayub fue Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). En la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, trabajó durante nueve años ocupando la Coordinación de Asesores del Secretario, la Subsecretaría de Minas e Industria Básica y la Subsecretaría de Energía.

A nivel estatal, fue Coordinador Ejecutivo de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de México. Asimismo, ocupo el cargo de Director del Fondo Nacional para Actividades Sociales.

En la iniciativa priva, Alfredo Elías Ayub mantuvo el negocio familiar de inmobiliarios, donde ha desarrollado entre otros: Residencial Fundición, Residencial del Bosque, Edificio Corporativo Coca Cola, Parque Industrial Querétaro, Parque Industrial Tecnológico de Guadalajara.

En el terreno académico, se desempeñó como Director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac y fue Miembro del Consejo de Exalumnos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, así como Presidente del Consejo de Desarrollo de la Universidad Anáhuac y Fundación México en Harvard.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR