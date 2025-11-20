Desfile, protesta y hasta alerta

Nos recuerdan que el de hoy puede ser un jueves para recordar y no sólo por la efeméride que nos hace recordar la primera revolución social del siglo XX en nuestro país, sino porque precisamente este 20 de noviembre se empalmarán, quizá también de manera histórica, el tradicional desfile de la ocasión y una nueva movilización social, la segunda al hilo, de la Generación Z, legítima para unos, golpeadora política para otros. Pero ojo, comentan que antes de intentar definir cuál es la naturaleza de la marcha de los jóvenes —incluidos los jóvenes de espíritu— hay que estar atentos a cómo se desarrollan las cosas, pues el último antecedente que todos tenemos de esta manifestación fue amargo: con violencia, detenidos y hasta acusados por tentativa de homicidio. Precisamente por eso, nos informan que hasta la embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos a no pararse ni por error por las calles que, seguro, estarán bloqueadas por la combinación de actos cívicos y, dijeron los vecinos, una marcha con resultados impredecibles.