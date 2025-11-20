Diputado panista Raúl Torres pide supervisión internacional y desata críticas por ‘intromisión extranjera’

El diputado migrante del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Raúl de Jesús Torres Guerrero, generó controversia durante su reciente participación en el recinto legislativo, luego de solicitar que organismos internacionales intervengan para supervisar decisiones gubernamentales en México.

Su postura desató críticas inmediatas por parte de legisladores de Morena y el Partido del Trabajo, quienes lo acusaron de promover una “intromisión extranjera”.

La discusión se originó durante un debate sobre gobernabilidad y contrapesos institucionales.

En su intervención, Torres afirmó que las instituciones mexicanas “ya no garantizan equilibrio ni supervisión efectiva”, por lo que consideró necesario recurrir a instancias internacionales para “salvaguardar la democracia y los derechos de los mexicanos dentro y fuera del país”.

Un llamado a organismos internacionales

Torres sostuvo que México enfrenta un clima político en el que, a su juicio, es indispensable que haya “miradas externas” que contribuyan a garantizar imparcialidad en decisiones de alto impacto.

Aunque no mencionó organizaciones específicas, su planteamiento abrió un debate sobre la pertinencia y las implicaciones de solicitar asistencia internacional en procesos legislativos o de supervisión gubernamental.

El legislador, quien representa a la comunidad migrante capitalina, ha impulsado previamente iniciativas relacionadas con la protección de mexicanos en el extranjero, como la defensa de connacionales frente a posibles impuestos a las remesas en Estados Unidos o propuestas para fortalecer la vinculación económica entre México y la comunidad migrante.

Para Torres, estas acciones forman parte de un enfoque más amplio para defender a los capitalinos radicados fuera del país.

Tras su intervención, diputados de Morena y PT calificaron sus declaraciones como “peligrosas” y “antipatrióticas”. Señalaron que un llamado de este tipo podría interpretarse como una vulneración a la soberanía nacional.

Los legisladores oficialistas argumentaron que cualquier supervisión o monitoreo debe realizarse mediante instituciones mexicanas y a través de mecanismos constitucionales, no mediante instancias externas.

En contraste, Torres defendió su postura y afirmó que su intención no es vulnerar la soberanía, sino pedir “apoyo y vigilancia internacional” ante lo que él considera prácticas que requieren revisión externa para garantizar transparencia.

Raúl Torres es diputado migrante por el PAN y forma parte de comisiones relacionadas con asuntos internacionales, movilidad humana y atención a la diáspora capitalina.

Su labor se ha centrado en fortalecer la relación entre México y Estados Unidos, así como en la creación de mecanismos que faciliten el retorno o la integración de mexicanos en el exterior.

El episodio más reciente reavivó el debate sobre los límites de la participación internacional en asuntos internos y la responsabilidad del Congreso para mantener el equilibrio entre cooperación global y soberanía.

