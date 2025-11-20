Diputados en San Lázaro y jóvenes reiteran llamado a marcha pro Sheinbaum

Aunque inicialmente internautas convocaron por medio de redes sociales a la “marcha del tigre”, la cual que se realizaría el próximo 6 de diciembre para mostrar el respaldo de las y los jóvenes hacia el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el movimiento de la Cuarta Transformación (4T), esta tarde diputados de Morena en San Lázaro y jóvenes pro 4T convocaron a esta marcha que tiene como objetivo visibilizar que “los jóvenes están a favor del gobierno de la mandataria.”

Para defender los logros alcanzados por las dos administraciones de la Cuarta Transformación, jóvenes que apoyan la administración de Claudia Sheinbaum, lanzaron esta convocatoria a celebrarse el 6 de diciembre partiendo desde el ángel de la independencia con rumbo al zócalo y donde se pretende, que sean los jóvenes quienes nutran esta marcha.

El llamado a “la marcha del tigre” se dio en respuesta a la marcha de “Generación Z” que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en distintas partes de la República, en la que la principal consigna fue pedir la revocación de mandato de Sheinbaum ante la violencia que azota el país.

TE RECOMENDAMOS: Rechaza discursos que polarizan Kenia López Rabadán exige respeto y unidad entre mexicanas y mexicanos

🐯RT🐯

MARCHA DEL TIGRE

Tenemos una cita el sábado 6 de diciembre a las 9:00 a.m. en el Ángel de la Independencia, para marchar rumbo al Zócalo de la CDMX a expresar nuestro apoyo a la Presidenta de México y su Proyecto de Nación 24/30 que está en curso.#LaPazSomosTodos 👊🇲🇽 pic.twitter.com/9AYOwfNNUi — Laura Ulloa 🇲🇽🇵🇸 (@LauraUlloa_CUN) November 19, 2025

El Diputado Gabriel García Hernández de Morena y el diputado José Alejandro Pena, coincidieron que esta marcha es una marcha legitima y donde “si asisten jóvenes, pues son ellos los convocantes.”

García Hernández, dijo que este se trata de un “gran evento a favor de la legitimidad de nuestro país”, que se celebrará el próximo 6 de diciembre “vamos a estar establecidos ahí todos los compañeros a los cuales estamos invitando en redes sociales y decirles que esta convocatoria salió desde una necesidad de dar respaldo a los trabajos que se han venido realizando mediante el trabajo de la doctora Presidenta Claudia Sheinbaum y darle continuidad a todos los trabajos que no solo es desde ahí sino desde nuestro gran líder han hecho.”

El diputado Pena, dijo que están ya difundiendo en redes sociales todo lo que vaya suscitándose con el tema de la marcha “vamos a seguir invitando a todos los jóvenes, a toda la ciudadanía para que nos acompañe ya también hemos como conjunto, como organización hemos metido solicitudes tanto a la Ciudad de México como al Gobierno Federal para que nos brinde apoyos tanto de seguridad para la para la gente porque es de gran importancia.”

Lo anterior dijo es para evitar que los grupos de choque que se han venido presentando en otras manifestaciones “no quieran venir a afectar, ya hemos recibido también ciertos mensajes de odio hacia nuestra persona por estar convocando, por estar organizando, entonces, pues simplemente les decimos que no hay miedo, sino apoyo a nuestro país, porque le tenemos amor y lealtad a México.”

Gabriel García Hernández ı Foto: larazondemexico

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT