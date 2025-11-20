Sigue el pulso contra Godoy

Nos dicen que entre quienes reaccionaron al anuncio del Gabinete de Seguridad sobre la detención de uno de los autores intelectuales del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue el diputado michoacano Carlos Bautista Tafolla, quien, como el edil asesinado, es uno de los principales activos del llamado Movimiento del Sombrero, que ha cobrado fuerza tras la tragedia y más con miras a las elecciones estatales de 2027. El legislador local alzó el puño para exigir que se mantenga activa la indagatoria, pues, para él, el caso sigue apuntando al exgobernador de esa entidad Leonel Godoy Rangel. Para Bautista, las autoridades no deben perder de vista que hay múltiples transmisiones donde el propio exalcalde responsabilizó públicamente a Godoy de cualquier daño en su contra. “No lo señalé yo”, dijo, “lo señaló el propio Carlos”. Y por eso no quieren quitar el dedo del renglón de que en el caso sigue habiendo un tufo político. Pendientes.