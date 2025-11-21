Divide propuesta de subir penas a menores asesinos

Senado de la República, en una fotografía ilustrativa.

Senadores de la República expresaron opiniones encontradas respecto a la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum de abrir un debate nacional para determinar si los menores de edad que cometen homicidio deben recibir sanciones equivalentes a las de un adulto.

Luego de que se conociera que dos de las personas que participaron en el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, eran menores de edad, la mandataria federal puso el tema sobre la mesa el martes, durante su conferencia.

“Hay quien piensa que una persona que le quita la vida a otra, aunque tenga menos de 18 años, debe ser sancionada como un adulto; hay quienes piensan que no, entonces es un debate abierto y me parece que sí es algo que tiene que discutirse”, consideró.

Adán Augusto López, coordinador de Morena, la bancada mayoritaria, señaló que están dispuestos a que se abra el debate y se discuta.

“Estamos abiertos a debatir cualquier tema y si se plantea que elevar la penalidad o el castigo, como se le llame, a los menores de edad es viable, pues iríamos a debatirlo”, señaló.

Al respecto, Clemente Castañeda, líder de los senadores de Movimiento Ciudadano, se manifestío en contra de una visión punitivista de considerar que aumentando penas se va a solucionar el problema.

“Nosotros creemos que cualquier persona que cometa un acto violento debe ser juzgado de manera proporcional. Pero también aumentar por aumentar penas es populismo penal”.

Alejandro Moreno, coordinador de la bancada priista, calificó la propuesta como un distractor ante la realidad actual.