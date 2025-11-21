Impulsan una reforma federalista

Realizan Foro “El fortalecimiento democrático y el desarrollo de procesos electorales desde la responsabilidad local”, organizado por la Cámara de Diputados

Ante los titulares de 17 Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), el diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena), aseguró que la reforma electoral, que se espera discutir en el próximo periodo legislativo, tendrá una vocación federalista.

“Ese es el principio y, a partir de ahí, garantizar que no sea sólo texto el tema de su independencia, de su autonomía y de sus facultades, porque si no pasa por facultades claras, específicas, económicas y administrativas, pues se queda en buena intención”, señaló.

Durante el foro “El Fortalecimiento Democrático y el Desarrollo de Procesos Electorales desde la Responsabilidad Local”, el también presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral respaldó la idea de que, como legisladores, ejercerán su facultad para revisar a detalle la iniciativa que se remita.

La presidenta del Instituto Electoral de la CDMX, Patricia Avendaño, dijo que muchos de los titulares de los Oples tienen más de 25 años de experiencia y, por ello, ponen a disposición sus conocimientos para que tomen las mejores decisiones.