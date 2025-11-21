Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se queda en la cárcel; le niegan la libertad anticipada

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se queda en el Reclusorio Norte.

Una jueza federal le negó al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, la libertad anticipada, debido a que no cumplió con los requisitos establecidos en Ley de Ejecución Penal, informó Pablo Campuzano, abogado que encabeza la defensa.

Además, indicó que van a apelar la decisión de la jueza, dentro de los plazos que establece la ley. Además, abrió la posibilidad de que su cliente cumpla la condena restante, es decir, hasta el 15 de abril.

Sobre el caso de desaparición forzada, la defensa de Javier Duarte indicó que aún se debe esperar la resolución de una controversia presentada en Veracruz.

Una vez que se haya resuelto el recurso, el exgobernador de Veracruz puede solicitar nuevamente una audiencia para una sobreseer el delito.

Con la audiencia de este viernes 21 de noviembre, suman ya 3 presentaciones para intentar solicitar el beneficio de libertad anticipada, mismo que se le ha sido negado.

JVR