Jóvenes pro 4T convocan ahora a “Marcha del Tigre”

Simpatizantes de la 4T, en apoyo a Claudia Sheinbaum en mayo de 2024 y manifestantes de la autodenominada Generación Z, el pasado sábado.

Jóvenes convocaron por medio de redes sociales a la “Marcha del Tigre”, el próximo 6 de diciembre para, dicen, mostrar el respaldo de ese sector etario con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Y aunque en un inicio la convocatoria inició en redes sociales, ayer por la tarde hicieron difundir imágenes donde se llama a la movilización que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino; el principal objetivo es, argumentaron, defender los logros alcanzados por las dos administraciones de la Cuarta Transformación.

El llamado a la “Marcha del Tigre” se dio en respuesta a la marcha de la Generación Z, el pasado 15 de noviembre en distintas partes de la República, en la que la principal consigna fue pedir la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum ante la violencia que azota el país.

60 policías lesionados en la violencia de la marcha del sábado

Los diputados de Morena, Gabriel García Hernández y José Alejandro Peña coincidieron en que esta marcha es legítima y en a la cual “sí asisten jóvenes, pues son ellos los convocantes.”

En contraste, desde la oposición se ha defendido la legitimidad de la Marcha de la Generación Z.

Para la diputada del PAN, Noemí Luna “la Generación Z, al tomar las calles, demanda libertad para vivir y un futuro para construir”, pues, dice, expresaron su inconformidad porque el país les falló en dar seguridad, oportunidades y movilidad social a los jóvenes.

La representante popular por Zacatecas indicó que la Generación Z tiene coincidencias con el movimiento estudiantil del 68 en su lucha por defender la dignidad, las libertades y el derecho a la manifestación y a criticar, tal y como lo manifestó en la marcha del sábado pasado y como lo reiterará en la de este jueves.

En ese contexto, Luna dijo que “en México, cada cierto tiempo, cuando el poder se vuelve sordo, nace una generación que decide hablar más fuerte” y así como los jóvenes de ahora exigen libertad y futuro, dijo, los del 68 querían pensar y hablar libremente.

Al respecto y luego de asistir al Desfile Cívico Militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que los discursos que dividen a los mexicanos le hacen daño al país y convocó a la unidad, al reconocimiento del otro y al respeto de todas las visiones y posturas.

“Es una Cámara de Diputados, es un poder del Estado mexicano, y evidentemente yo no puedo compartir un discurso que divida a los mexicanos”, dijo en conferencia en el recinto de San Lázaro.

En ese sentido, convocó a la unidad y “al trabajo conjunto de todas las mexicanas y mexicanos a que podamos construir un mejor país; no puede haber blancos y negros, buenos y malos”.

Es claro, dijo, que en las elecciones pasadas el 54 por ciento de la población votó por una visión política y otro 46 por ciento lo hizo por una distinta, y afirmó que en este momento se necesita un México unido para salir adelante.

“Hoy se necesita un México unido, no un México dividido; hoy necesitamos del trabajo, del amor, de la unión de todos los mexicanos para salir adelante”.