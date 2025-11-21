La marcha de los 150

Pues con la novedad de que fueron poco más de 150 participantes los que tuvo la segunda marcha de la Generación Z. Muy bajito el número, nos comentan, comparado con los 17 mil que, según los números del Gobierno de la Ciudad, convocó la primera el sábado pasado. La apuesta para esta ocasión era alta: poner en aprietos al desfile del 20 de noviembre desde dos puntos de partida simultánea, el Ángel, donde, dicen, al final hubo más periodistas que manifestantes, y Ciudad Universitaria, donde ni los grillos sonaron. Lo que sí ocurrió —y fue lo que se llevó el foco de la manifestación— fue una riña por la que cinco hombres terminaron en la oficina del juez cívico, junto con un joven al que, según se dijo, le cacharon droga. Unos dicen que este resultado de la protesta se dio por el miedo que generaron los actos violentos de la pasada, otros que más bien fue una combinación de factores: ambiciones políticas que se colaron, fecha entre semana y hasta consignas misóginas, que ni vale la pena repetir.

