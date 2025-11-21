Miss Universo y los sexenios

Y para subirse a la ola que ha generado en la conversación el tema de Miss Universo, no ha faltado quien nos recuerde en qué momentos de la historia han ganado concursantes de nuestro país ese famoso concurso internacional. Bueno, pues resulta que entre quienes conocen al dedillo de estos temas nos comentan que en 1991 cuando corría el sexenio de Carlos Salinas, la ganadora fue la bajacaliforniana Lupita Jones. Fue de hecho la primera mexicana en convertirse en Miss Universo. Luego, en 2010, ya en los tiempos de Felipe Calderón, se coronó la jalisciense Ximena Navarrete. La historia de triunfos no paró ahí, porque ya en la era de la 4T, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2021, triunfó en el certamen —que se retrasó por culpa de la pandemia de Covid 19— Andrea Meza, originaria de Chihuahua. Y ayer, ya en tiempos en los que gobierna una mujer, Claudia Sheinbaum, ganó la tabasqueña Fátima Bosch. ¿Qué tal?

