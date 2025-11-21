Otro salvavidas a otro gobernador

No es desconocido que la criminalidad en Baja California ha ido al alza en Baja California Sur, entidad donde gobierna el morenista Víctor Manuel Castro. Apenas el pasado 10 de noviembre en estas páginas se documentó el aumento de desapariciones, que llegaron a 177 entre enero y noviembre comparadas con las ocurridas en el mismo periodo del año anterior en el que hubo 61. Y en esta misma semana se perpetró una masacre en el municipio de Loreto, que ha sacudido a la sociedad sudcaliforniana y a todo el país, porque entre las víctimas había un niño de 10 años. Y nos cuentan, como ha tenido que ocurrir con otros gobernadores, también a Castro la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le mandará refuerzos de inteligencia para investigar el caso. “El compañero Omar Harfuch bajará una unidad de inteligencia que trabajará conjuntamente con las Fuerzas Armadas y las autoridades de seguridad”, refirió el gobernador superado por la circunstancia. Uf.

